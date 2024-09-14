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لبنان

حريق كبير في بجة- جبيل.. وصعوبة في إخماده!

Lebanon 24
14-09-2024 | 06:52
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اندلع حريق كبير في بلدة بجة قضاء جبيل، وتوجهت عناصر من الدفاع المدني الى المكان.
 
وعلم أن العناصر التي استقدمت من مراكز جبيل وبجة والعاقورة وعنايا وجاج لإخماد الحريق تواجه صعوبة بمهمتها بسبب سرعة الرياح.
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