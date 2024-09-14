Advertisement

لبنان

نديم الجميّل: ٤٢ عاماً وما زال مشروع البشير وكلماته خارطة الطريق لخلاص لبنان

Lebanon 24
14-09-2024 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1246627-638619211448853474.jpg
Doc-P-1246627-638619211448853474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الذكرى الثانية والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، كتب النائب نديم الجميّل على منصة "أكس"، قائلا: "٤٢ عاماً وما زال مشروع البشير وكلماته خارطة الطريق لخلاص لبنان… لبنان اليوم على مفترق طرق، مسؤوليتنا اليوم تبقى الشعلة مضوية ليبقى راسنا مرفوع وكرامتنا منصانة…".
Advertisement


وتابع: "المسؤولية كبيرة على كل فرد منا، كل شخص بآمن بلبنان. علينا اليوم ان نتوحد ونرص الصفوف ونعمل كل ما يلزم لنحافظ على لبنان اللياستشهد بشير من اجله، ولأجيال لبنان. السلام لروحك وروح رفاقك…".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-09-14
09:04 | 2024-09-14
08:56 | 2024-09-14
08:46 | 2024-09-14
08:09 | 2024-09-14
08:05 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24