نديم الجميّل: ٤٢ عاماً وما زال مشروع البشير وكلماته خارطة الطريق لخلاص لبنان

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في الذكرى الثانية والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، كتب النائب نديم الجميّل على منصة "أكس"، قائلا: "٤٢ عاماً وما زال مشروع البشير وكلماته خارطة الطريق لخلاص لبنان… لبنان اليوم على مفترق طرق، مسؤوليتنا اليوم تبقى الشعلة مضوية ليبقى راسنا مرفوع وكرامتنا منصانة…".وتابع: "المسؤولية كبيرة على كل فرد منا، كل شخص بآمن بلبنان. علينا اليوم ان نتوحد ونرص الصفوف ونعمل كل ما يلزم لنحافظ على لبنان اللياستشهد بشير من اجله، ولأجيال لبنان. السلام لروحك وروح رفاقك…".