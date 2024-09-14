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لبنان

اللجنة الخماسية اجتمعت في قصر الصنوبر

Lebanon 24
14-09-2024 | 08:00
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عقدت اللجنة الخماسية اجتماعاً في قصر الصنوبر.

وتمت مناقشة الملف الرئاسي اللبناني.
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