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لبنان

إجراء تنظيمي جديد لـ"التقدمي".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-09-2024 | 08:09
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أعلن "الحزب التقدمي الإشتراكي" في بيان اليوم، أن رئيس الحزب تيمور جنبلاط، أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل.
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واشار البيان، أن "هذا القرار يأتي كإجراء تنظيمي في سياق توزيعٍ طبيعي للمهام داخل الحزب، وإنه من المؤسف أن تصرّ بعض وسائل الإعلام على اختلاق أسباب غير صحيحة إطلاقاً طالت  هشام ناصر الدين الذي هو مناضلٌ عريق تولى المهام الموكلة اليه بكل أمانة، وما جرى كان ترتيباً داخلياً تم بالتنسيق بينه وبين رئيس الحزب".

 
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