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لبنان

رئيسة التنظيم المدني في زغرتا هنأت الرئيس الإقليمي الجديد للأمن العام

Lebanon 24
14-09-2024 | 08:46
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زارت رئيسة دائرة التنظيم المدني في زغرتا باسكال علوان عكاري، رئيس مركز أمن عام زغرتا الإقليمي الجديد المقدم الركن الإداري بطرس مرشد دحدح في مكتبه في سرايا زغرتا، مقدمة له التهاني بمنصبه الجديد، بحضور رئيس لجنة الإعلام المركزية في المرشدية العامة للسجون في لبنان والملحق الإعلامي في الوادي المقدس الصحافي جوزاف محفوض.
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بدوره شكر دحدح لعلوان مبادرتها بالتهنئة، واعداً إياها ب"المزيد من التعاون والتنسيق من أجل خدمة المواطنين، في ظل هذه الظروف الإقتصادية والإستثنائية الصعبة والدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان".

وجالت علوان، برفقة محفوض على بعض المسؤولين الأمنيين والإداريين، بهدف التعارف والتعاون من أجل المصلحة الوطنية العليا وخدمة الناس. والمحطة الثانية كانت زيارة رئيس جهاز أمن الدولة العميد إسكندر يونس في مكتبه. 

وزارت علوان رئيس مكتب معلومات زغرتا- بشري النقيب جورج الحزوري في مكتبه، و آمر مفرزة درك سير زغرتا النقيب جو سايد ابراهيم في مكتبه، بعدها التقت رئيسة دائرة نفوس زغرتا ديالا تادروس المكاري في مكتبها، ثم  رئيس بلدية زغرتا- أهدن  المنتخب بولس الغزال معوض، مقدمة له التهنئة بإنتخابه.
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