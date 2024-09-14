أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم السبت، انه استهدف التجهيزات ‏التجسسية في موقع حدب يارين.

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم السبت 14-9-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها". ‏