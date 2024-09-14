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لبنان

خبر عاجل.. خدمات "اوجيرو" توقفت في هذه المناطق

Lebanon 24
14-09-2024 | 10:26
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "اكس"، أن "عطلًا طرأ على كابل ألياف ضوئية أساسي في سنترال برقايل، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

وأكدت "الهيئة" أن فرقها ستباشر بإصلاح العطل في الصباح الباكر.
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