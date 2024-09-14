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لبنان
حسين الحاج حسن: المقاومة لديها من الإمكانات ما يمكنها من مواجهة أي تهديد
Lebanon 24
14-09-2024
|
10:32
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أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أنه "إذا اراد الإسرائيلي أن يرتكب حماقة ويخطو خطوات حمقاء فالمقاومة لديها من الإمكانات ما يمكنها من مواجهة أي تهديد"، وقال: "نحن في المقاومة مستمرون بالاسناد ونضع لهذا الاسناد مجموعة قواعد واذا العدو الصهيوني قرر ان يرتكب حماقة باي نوع من الانواع فالمقاومة لديها الاجوبة لكل حالة من الحالات، وسوف نبقى نرد ونقصف اسنادا لغزة وردا على الاعتداءات الصهيونية والاغتيالات التي يقوم بها، وإذا أراد الإسرائيلي توسيع الحرب، فالمقاومة تريد أن تقوم بالاسناد ولكنها جاهزة لكل الاحتمالات ولديها القدرة مما يعرف العدو ومما لا يعرفه على أن تنزل به ضربات مؤلمة، ولذلك هناك الكثير من التحذيرات من كيان العدو ومن حلفائه أن الحرب مع لبنان مكلفة، ويحذرون كما حذرهم أحد الاميركيين: إذا هاجمتم لبنان وإذا عدتم قد لا تجدون عندكم بيوت".
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أضاف: "نحن نريد أن نساند غزة ونمنع الإسرائيلي من الإنتصار في غزة ونساعد الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة على الإنتصار. وإذا الإسرائيلي أراد أن يرتكب حماقة ويخطو خطوات حمقاء فالمقاومة لديها من الإمكانات والاستعدادات والقدرات البشرية والتسليحية والاستخبارية والتكنولوجية مما يعرفه العدو ومما لا يعرفه ولن يعرفه، ما يمكنها أن تقوم بالواجب الوطني لمواجهة أي تهديد".
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