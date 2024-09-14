Advertisement

لبنان

ماذا استهدف "حزب الله" في مزارع شبعا؟

Lebanon 24
14-09-2024 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1246668-638619342514758291.jpg
Doc-P-1246668-638619342514758291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.
 
وذكر الحزب أن العملية حصلت بواسطة قذائف المدفعية، وقد تمت إصابة الموقع بشكلٍ مُباشر.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصبناها إصابة مباشرة
lebanon 24
14/09/2024 23:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا
lebanon 24
14/09/2024 23:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في عشاء هيئة قضاء الكورة: اذا كانت الحرب لتحرير مزارع شبعا نحن معها واذا كانت دفاعا عن قضية او حق او سيادة او مورد لبناني نحن معها
lebanon 24
14/09/2024 23:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اطلاق صواريخ باتجاه مواقع العدو في تلال كفرشوبا و مزارع شبعا المحتلة
lebanon 24
14/09/2024 23:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مزارع شبعا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-09-14
15:27 | 2024-09-14
15:23 | 2024-09-14
15:05 | 2024-09-14
15:00 | 2024-09-14
13:59 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24