ماذا استهدف "حزب الله" في مزارع شبعا؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.

وذكر الحزب أن العملية حصلت بواسطة قذائف المدفعية، وقد تمت إصابة الموقع بشكلٍ مُباشر.