Advertisement

لبنان

"عنصرية وقصر نظر".. هكذا علّق التقدمي الاشتراكي على الحملة التّي تتعرض لها "التربية"

Lebanon 24
14-09-2024 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1246685-638619367490302909.jpg
Doc-P-1246685-638619367490302909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "يرفض الحزب التقدمي الإشتراكي الحملة التي تتعرّض لها وزارة التربية، على خلفية قرارها بالسماح للطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية بالتسجيل للعام الدراسي 2024-2025".
Advertisement
 
تابع، "فهذا القرار يعكس حكمةً في منع انجراف الاطفال السوريين نحو الجهل والتطرف والعنف والجريمة، فيما الحملة ضده تعكس مجدداً عنصرية وقصر نظر في مقاربة ملف استراتيجي دقيق سيكون له تداعياته الاجتماعية الخطيرة على لبنان في المستقبل القريب".

وأضاف البيان، "ويجدد الحزب التقدمي الإشتراكي التأكيد أن تعليم الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، المعروفة المناهج، أفضل بكثير من تركهم فريسة للتخلّف، مذكّراً بالورقة التي تقدّم بها حول ملف إعادة النازحين، التي يبقى تطبيقها ضمن توصيات المجلس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-09-14
15:27 | 2024-09-14
15:23 | 2024-09-14
15:05 | 2024-09-14
15:00 | 2024-09-14
13:59 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24