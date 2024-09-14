"عنصرية وقصر نظر".. هكذا علّق التقدمي الاشتراكي على الحملة التّي تتعرض لها "التربية"

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "يرفض الحزب التقدمي الإشتراكي الحملة التي تتعرّض لها وزارة التربية، على خلفية قرارها بالسماح للطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية بالتسجيل للعام الدراسي 2024-2025".

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تابع، "فهذا القرار يعكس حكمةً في منع انجراف الاطفال السوريين نحو الجهل والتطرف والعنف والجريمة، فيما الحملة ضده تعكس مجدداً عنصرية وقصر نظر في مقاربة ملف استراتيجي دقيق سيكون له تداعياته الاجتماعية الخطيرة على لبنان في المستقبل القريب".



وأضاف البيان، "ويجدد الحزب التقدمي الإشتراكي التأكيد أن تعليم الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، المعروفة المناهج، أفضل بكثير من تركهم فريسة للتخلّف، مذكّراً بالورقة التي تقدّم بها حول ملف إعادة النازحين، التي يبقى تطبيقها ضمن توصيات المجلس".