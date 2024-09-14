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لبنان

جنبلاط: لتوفير الأموال اللازمة لانطلاقة العام الدراسي

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:26
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اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "الحاجة ملحّة لتوفير ارادة محلية تلاقي الجهود الخارجية المنتظرة وتساهم في تعزيز المناخات الايجابية، لتجاوز العقبات التي لا تزال تعيق الوصول إلى أرضية مشتركة، لتحقيق اختراق جدّي للانفراج المطلوب، خاصة في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية". 
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وفي تصريح لهُ على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، قال جنبلاط إن "المضي في تعقيد الأزمات الداخلية وعدم الوصول إلى صيغة تسوية، سيُبقي لبنان امام استحالة بلوغ الحلول لازماته المستعصية وإطالة أمد الفراغ، خاصة في ظل المحاذير المفتوحة على احتمالات تطورات الحرب التي تنحى باتجاه الاسوأ، بغياب اي أفق لانفراج قريب والحد من تصاعدها". 

وخلال ترؤسه اجتماعاً للمفوضين في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عرض خلاله قضايا حزبية وتنظيمية وسياسية عامة، وخاصة الموضوع التربوي، طالب جنبلاط الحكومة بـ"توفير الاموال اللازمة لانطلاقة العام الدراسي". 

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