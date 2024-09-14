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لبنان
غارة إسرائيلية تطال الصرفند في الجنوب.. ماذا استهدفت هناك؟
Lebanon 24
14-09-2024
|
12:48
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، بلدة الصرفند - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أن القصف طالَ منطقة قريبة من البحر، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن القصف طال أرضاً زراعية ولا إصابات.
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