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لبنان

غارة إسرائيلية تطال الصرفند في الجنوب.. ماذا استهدفت هناك؟

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:48
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، بلدة الصرفند - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن القصف طالَ منطقة قريبة من البحر، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن القصف طال أرضاً زراعية ولا إصابات.
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