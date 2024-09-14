غارة إسرائيلية تطال الصرفند في الجنوب.. ماذا استهدفت هناك؟

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، بلدة الصرفند - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن القصف طالَ منطقة قريبة من البحر، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن القصف طال أرضاً زراعية ولا إصابات.