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لبنان
"عملية إسرائيلية موسّعة ضد لبنان".. ماذا كُشف عن موعدها؟
Lebanon 24
14-09-2024
|
13:10
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نشرت القناة الـ"13" الإسرائيلية تقريراً، السبت، قالت فيه إن إسرائيل تتجهُ نحو حملة واسعة النطاق ضد لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال جلسة نقاش يوم الخميس الماضي إن "التسوية السياسية مع لبنان لن تُعيد سكان المستوطنات الشمالية إلى ديارهم، ولذلك يجب التحرك بأسرع وقتٍ ممكن".
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إلى ذلك، قالت مصادر مقرّبة من نتنياهو إنه "لم يتمّ تحديد موعد بدء الحملة الموسعة ضد لبنان، لكن ذلك قد يحصل في المستقبل القريب، أي خلال الأسابيع أو الأشهر المُقبلة".
ووفقاً القناة الـ13"، يُقدر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن توسيع الحرب ضد لبنان سيتطلب تقليص الوجود العسكري في غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيليّ يهتم بـ"خطوة محدودة" من شأنها أن توقف اتجاه التصعيد على الجبهة الشمالية، مع الافتراض العمليّ بأن أيّ تحرك لتغيير الواقع في الشمال قد يؤدّي إلى حربٍ واسعة النطاق.
كذلك، ذكرت القناة عينها إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء السياسيّ الأمني خلال الأيام المقبلة لبحث وضع الجبهة الشمالية وسط حديث عن أن الجلسة ستعقد نهار الإثنين المقبل.
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