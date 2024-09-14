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لبنان

"مواجهة".. هذا ما سيشهده ملف سلامة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
14-09-2024 | 13:53
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من المرتقب أن يشهد ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تطوّرات جديدة خلال الأسبوع المقبل وذلك عبر قيام 3 قضاة بالتحقيق في القضية التي تشمل ملفات عديدة مُتّهم سلامة بها.
وذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت أنّ قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي سيستكمل تحقيقاته في ملف حاكم مصرف لبنان السابق وسط ترقب لحصول جلسات استماع مواجهة بين الأخير وشهود في الملف.
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كذلك، قالت "الجديد" إنّ مُدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستكمل تحقيقات مالية وردت إليه في تقارير سابقة ومنها شبهة اختلاس المال العام وتبييض الأموال.
ووفقاً لـ"الجديد"، فإن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مُصرة على التحقيق في ملف سلامة، مشيرة إلى أنّ عون، وبعدما تعذر عليها استجواب الحاكم السابق، ومن خارج الأصول القانونية، استدعت يوم الخميس المحامي ميشال تويني إلى مكتبها في بعبدا بعدما تواصل معه أحد المحامين قائلاً إن "اللقاء هو دردشة قانونية تطلع خلالها عون على ملف التحقيق بشكل عام".
وبحسب القناة، فإنّ "عون وفور دخول تويني إلى مكتبها في قصر عدل بعبدا، فتحت محضراً بالجلسة، في محاولة لأخذ إفادة تويني بشكل رسمي، إلا أن الأخير تمنع عن القبول بذلك، وقد حددت له عون موعداً يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إليه مُجدداً".
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