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لبنان

هجمات إسرائيلية مكثفة ضدّ لبنان.. قصفٌ عنيف وتهديدٌ بـ"توسيع الجبهة"!

Lebanon 24
14-09-2024 | 15:00
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شنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في جنوب وشرق لبنان.
 
وتأتي هذه الاعتداءات وسط تهديد إسرائيليّ توسيع الجبهة ضد لبنان، وسط حديث عن التحضير لشن عملية عسكريّة ضد "حزب الله".
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ماذا حصل مساء اليوم؟
 
وخلال ساعات المساء، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة الصرفند - جنوب لبنان، ما أسفر عن تضرر بعض الممتلكات من دون تسجيل إصابات.
 
كذلك، طال القصف الإسرائيلي بلدات أخرى في الجنوب وهي الطيبة، شيحين، كفركلا، عيترون، ومثلث طيرحرفا - الجبين.
 
القصف الإسرائيليّ طال البقاع أيضاً، حيث استهدفت طائرة حربية مُعادية مزرعة في محلة الكواخ بمنطقة الهرمل ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال.
 
أيضاً، استهدف الطيران الحربيّ منطقة سهل سرعين قرب ضهور العيرون. 
 
تلويحٌ بالتصعيد
 
في غضون ذلك، نشرت القناة الـ"13" الإسرائيلية تقريراً، السبت، قالت فيه إن إسرائيل تتجهُ نحو حملة واسعة النطاق ضد لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال جلسة نقاش يوم الخميس الماضي إن "التسوية السياسية مع لبنان لن تُعيد سكان المستوطنات الشمالية إلى ديارهم، ولذلك يجب التحرك بأسرع وقتٍ ممكن". 
 
إلى ذلك، قالت مصادر مقرّبة من نتنياهو إنه "لم يتمّ تحديد موعد بدء الحملة الموسعة ضد لبنان، لكن ذلك قد يحصل في المستقبل القريب، أي خلال الأسابيع أو الأشهر المُقبلة". 
 
ووفقاً القناة الـ13"، يُقدر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن توسيع الحرب ضد لبنان سيتطلب تقليص الوجود العسكري في غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيليّ يهتم بـ"خطوة محدودة" من شأنها أن توقف اتجاه التصعيد على الجبهة الشمالية، مع الافتراض العمليّ بأن أيّ تحرك لتغيير الواقع في الشمال قد يؤدّي إلى حربٍ واسعة النطاق. 
 
كذلك، ذكرت القناة عينها إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء السياسيّ الأمني خلال الأيام المقبلة لبحث وضع الجبهة الشمالية وسط حديث عن أن الجلسة ستعقد نهار الإثنين المقبل.
 
عمليّات لـ"حزب الله"
 
ومساء، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديدتين ضدّ أهداف إسرائيلية، مشيراً إلى أنه تم استهداف تجمع لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.
 
كذلك، شنّ الحزب هجوماً جوياً بسرب من المُسيرات الإنقضاضية على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات شمونة.
 
 

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