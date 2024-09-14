بيانٌ من "الحزب".. عمليّة جوية طالت هدفاً إسرائيلياً!

أعلن "حزب الله"، مساء السبت، تنفيذ 3 عمليات ضدّ أهداف إسرائيلية.



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كذلك، قال الحزب إن العملية الثانية تمثلت بهجومٍ جوّي بسرب من المُسيرات الإنقضاضية، مستهدفة تموضعاً مُستحدثاً للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب مستوطنة كريات شمونة. وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.كذلك، قال الحزب إن العملية الثانية تمثلت بهجومٍ جوّي بسرب من المُسيرات الإنقضاضية، مستهدفة تموضعاً مُستحدثاً للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب مستوطنة كريات شمونة.

أمّا العملية الثالثة، فأشار الحزب إلى أنها استهدفت ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.