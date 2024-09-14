شهيّب: حل مشكلة النزوح السوري لا يقع على عاتق وزارة التربية

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب أنّ "مسؤولية حل مشكلة النزوح السوري لا تقع على عاتق وزارة التربية"، مشيراً إلى أن "عودة النازحين لا تحتاج إلى موقف دولي واضح بل إلى قرار سوري رسميّ غير مُتاح".

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