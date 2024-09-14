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لبنان
بـ"صاروخ موجه".. "حزب الله" يضرب آلية إسرائيلية في تلال كفرشوبا
Lebanon 24
14-09-2024
|
16:59
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أعلن "حزب الله"، مساء السبت، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية عند مدخل موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
وذكر الحزب أن العملية تمت بواسطة صاروخ موجه وقد تمت إصابة الآلية بشكلٍ مباشر.
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