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لبنان
خلال 24 ساعة.. إليكم حصيلة حوادث السير
Lebanon 24
14-09-2024
|
23:26
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شهدت الساعات الـ24 الماضية تسجيل 10 حوادث، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن غرفة التحكم المروري.
وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة 11 شخصًا بجروح متفاوتة.
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