خلال 24 ساعة.. إليكم حصيلة حوادث السير

شهدت الساعات الـ24 الماضية تسجيل 10 حوادث، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن غرفة التحكم المروري.

وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة 11 شخصًا بجروح متفاوتة.