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لبنان

خلال 24 ساعة.. إليكم حصيلة حوادث السير

Lebanon 24
14-09-2024 | 23:26
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شهدت الساعات الـ24 الماضية تسجيل 10 حوادث، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن غرفة التحكم المروري.
 
وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة 11 شخصًا بجروح متفاوتة.
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