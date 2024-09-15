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لبنان

"هجوم صباحيّ" من لبنان.. صواريخ تهزّ إسرائيل وطائرة مُسيّرة تنفجر!

Lebanon 24
15-09-2024 | 01:07
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، صباح اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إطلاق أكثر من 30 صاروخاً باتجاه مستعمرات أخرى مختلفة وتحديداً باتجاه مستوطنات إسرائيلية في الجليل الأعلى والجولان السوري المُحتل.
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كذلك، تحدثت تقارير أخرى عن سقوط طائرة مُسيرة في مستوطنة المطلة الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أن الطائرة وصلت إلى المطلة آتية من لبنان، مشيرة إلى أن حادثة سقوطها لم تُسفر عن سقوط إصابات، لكنها ألحقت أضراراً بالممتلكات.
 
إلى ذلك، قالت "يديعوت" إنهُ جرى إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من تهديد تسلّل طائراتٍ مُسيرة، وذلك في مستوطنات كريات شمونة، كفرجلعادي، تل حاي، كفاريوفال، المطلة، معيان باروخ، بيت هليل، مسكافعام، مرغليوت، المنارة.
 
بدوره، أصدر المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى والمجلس الإقليمي في الجولان أيضاً، تعليمات إلى سكان المنطقتين للبقاء بالقرب من المناطق المحمية وتجنُّب التجمعات.
 
وأشار المسؤولون في المجلسين هناك إلى أنّ المدارس الإبتدائية ستفتح أبوابها عند الساعة الـ10 صباحاً بعد تقييم الوضع، فيما أبلغ مجلس الجولان سكانه أن الطلاب الذين يدرسون في المدارس الإبتدائية بوادي الحولة والجليل الأعلى، سيُباشرون دروسهم عند الساعة الـ10.00 صباحاً فيما طلبة المدارس الثانوية سيتلقون علومهم اعتباراً من الساعة الـ11.00 صباحاً.
 
(رصد لبنان24)
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