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لبنان

مدعي عام التمييز: هذا هو سبب توقيف سلامة!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-09-2024 | 01:15
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أفاد مصدر قضائي التقى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار قبل أيام خلال واجب إجتماعي أن الأخير نفى "بأن تكون السيناريوهات التي وضعت في الإعلام بشأن  توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة صحيحة، لجهة القول إنها مسرحية أو تنفيسة للجو، أو من أجل حمايته، أو غيرها من السيناريوهات الهوليودية". 
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المصدر لفت الى أنه سمع من القاضي أن كل ما في الأمر أن المحكمة وجدت في المعطيات المقدمة في الدعوى ما  يدين سلامة، وكان لا بد من توقيفه وتحويله الى قاضي التحقيق لا أكثر ولا أقل، فقام الأخير بدوره بقطع مذكرة توقيف وجاهية لسلامة من أجل إستكمال التحقيق والتوسع فيه".
وختم المصدر أنّ "القاضي حجار يعتبر أن نظرية المؤامرة غير موجودة" .

لبنان

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