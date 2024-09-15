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لبنان

"ذكرى بشير" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
15-09-2024 | 01:45
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أشار مصدر إحصائي رقمي الى أن مواقع التواصل الإجتماعي ضجّت في اليومين الماضيين أكثر مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية بكثير، بما خص ذكرى الرئيس الشهيد بشير الجميل ، عازياً هذا الأمر الى الوضعية السياسية والأمنية المتدهورة في لبنان ، ولما في ذاكرة شريحة واسعة من اللبنانيين بأن مفهوم بشير الرئيس آنذاك للدولة كان مفهوماً راسخاً للأمن والأمان ، الحق والعدالة ، والقانون والشرعية دون سواها مهما كانت الاعتبارات.
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وأكد المصدر أن هذا الإستذكار لبشير اليوم يأتي من حماسة اللبناني للدولة القوية بكل مقوماتها، لأن ما شهده في السنوات الاخيرة الأخيرة هو إنحلال كامل للدولة لم يشهده لبنان حتى أيام الحرب.
 
 
 

لبنان

خاص

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