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لبنان

انتهاء عمليات الإطفاء في مطمر النفايات في برج حمود

Lebanon 24
15-09-2024 | 01:39
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أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على "أكس" انتهاء عملية إطفاء النيران التي اندلعت في مطمر النفايات في برج حمود.
 
وأوضح أنّه "بعد مواصلة عمليات الإطفاء لثلاثة أيام على التوالي، تمكن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة وبمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت، في تمام الساعة ١٨،١٥ من مساء أمس السبت من إخماد النيران التي اندلعت عند الساعة ١٨،٠٥ من مساء الخميس الواقع في ١٢-٩-٢٠٢٤ في مطمر النفايات في برج حمود، وتسببت بانتشار الانبعاثات السامة الناتجة عن المواد المشتعلة". 
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وأكّد أن "عمليات الاطفاء قد بوشرت منذ لحظة ورود البلاغ، بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار وبالتنسيق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقد استمرت دون توقف الى أن أخمدت النيران بشكل نهائي بالتعاون مع جرافات الشركة المسؤولة عن المطمر، والتي ساهمت بردم البؤر الملتهبة داخل موقع الحريق".
 
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وختم مشيرًا إلى أنّ عمليات المراقبة استمرت طيلة ليل أمس حيث تمركزت آليات الدفاع المدني في الموقع للتدخل على الفور اذا ما دعت الحاجة.
 
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