Advertisement

لبنان

"ضغط مستجد".. ماذا جديد ملف "إيداعات المصارف"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-09-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1246823-638619869883534137.jpg
Doc-P-1246823-638619869883534137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى جهات معنية بملف المودعين للضغط حالياً باتجاه وضع مسارٍ واضح يهدف لتوضيح سبيل استعادة الإيداعات من المصارف، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات الموزعة بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، ونقل وجهات النظر في هذا الإطار إلى مختلف الكتل النيابية والأحزاب، إما من خلال وسائل الإعلام أو عبر وسائل أخرى مختلفة هدفها "إيصال الصورة المطلوبة".
Advertisement
 
واعتبرت مصادر متابعة للملف أن "تقاذف المسؤوليات" في هذا الإطار يجب أن ينتهي بغية الإنتقال إلى تحديد النسب التي يتوجب على كل طرفٍ تحملها في مسألة ردّ الودائع لأصحابها، وسط مطالبات بأن تكون هناك خطة أوضح وجديدة تضمنُ هذا الأمر.
 
ورأت المصادر أن أي مماطلة في ملف المودعين تعني هدراً للوقت أكثر فأكثر، داعية إلى استغلال كل الإيجابيات الناجمة عن ملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لكشف مكامن الخلل من جهة، والدفع أكثر نحو استثمار الجهد القضائيّ في دعم قضية المودعين، علماً أن الكثير من النقابات باتت تسعى للضغط أكثر ضمن هذا الملف لدعمه بعد انكشاف الكثير من الممارسات والفضائح ضمن المسار القضائيّ.
 
وعوّلت المصادر على حكمة "القضاة الشرفاء" الذين قد يُنصفون المودعين من خلال ملف تجاوزات سلامة، معتبرة أنّ هذا الأمر هو المدخل الرئيسيّ والأساس لتحصيل الحقوق منذ بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-15
07:37 | 2024-09-15
07:23 | 2024-09-15
07:08 | 2024-09-15
07:07 | 2024-09-15
07:00 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24