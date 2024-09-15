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لبنان

الحريري هنأ بـ"المولد النبويّ": أسأل الله أن يرفع هذه الغُّمةَ عن فلسطين ولبنان

Lebanon 24
15-09-2024 | 02:29
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "بمناسبة ذكرى مولد نبي الله ورسول الرحمة والإيمان، أتقدم من اللبنانيين عامّة، والمسلمين خاصة بالتهنئة، وأسأل الله تعالى أن يرفع هذه الغُّمةَ عن أهلها في فلسطين ولبنان الحبيبين. وكل عام وأنتم بخير".
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