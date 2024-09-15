Advertisement

لبنان

نداءٌ من وزير الأشغال إلى المُواطنين.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
15-09-2024 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1246843-638619917539447162.jpg
Doc-P-1246843-638619917539447162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية صرخة ناشد فيها المقيمين والمواطنين، عدم رمي النفايات في مجاري تصريف الامطار.
 
وفي منشور له عبر حسابه على "إكس"، قال حمية: "أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه ‎الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما تبين الصور المرفقة من مختلف المناطق )، علماً بأن ورش متعهدي الوزارة كانت قد قامت بهذه المهمة، وستواصل التنظيف والتعزيل مجدداً، ولكن المشهد المبين، يمكنه أن يحدث وفي غضون ساعة واحدة من إتمام عملية التعزيل والتنظيف، فما الذي كان سيحدث لو تلاه هطولاً للأمطار؟ ألن تحدث انسدادات وفيضانات على الطرقات؟".
Advertisement

أضاف: "مجدداً نطلق صرخة التكامل بين مختلف الجهات المعنية والتي أصبحت معلومة ، ومعها بالتأكيد التزام المواطنين والمقيمين، وذلك للعمل معاً كي يُصار الى التخفيف قدر الامكان من حدوث فيضانات على الاوتوسترادات والطرقات والحد من أثارها السلبية على الجميع".
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-15
07:37 | 2024-09-15
07:23 | 2024-09-15
07:08 | 2024-09-15
07:07 | 2024-09-15
07:00 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24