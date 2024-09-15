نداءٌ من وزير الأشغال إلى المُواطنين.. ماذا فيه؟

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية صرخة ناشد فيها المقيمين والمواطنين، عدم رمي النفايات في مجاري تصريف الامطار.

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وفي منشور له عبر حسابه على "إكس"، قال حمية: "أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه ‎الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما تبين الصور المرفقة من مختلف المناطق )، علماً بأن ورش متعهدي الوزارة كانت قد قامت بهذه المهمة، وستواصل التنظيف والتعزيل مجدداً، ولكن المشهد المبين، يمكنه أن يحدث وفي غضون ساعة واحدة من إتمام عملية التعزيل والتنظيف، فما الذي كان سيحدث لو تلاه هطولاً للأمطار؟ ألن تحدث انسدادات وفيضانات على الطرقات؟".أضاف: "مجدداً نطلق صرخة التكامل بين مختلف الجهات المعنية والتي أصبحت معلومة ، ومعها بالتأكيد التزام المواطنين والمقيمين، وذلك للعمل معاً كي يُصار الى التخفيف قدر الامكان من حدوث فيضانات على الاوتوسترادات والطرقات والحد من أثارها السلبية على الجميع".