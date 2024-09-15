Advertisement

لبنان

مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!

Lebanon 24
15-09-2024 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1246849-638619934164916168.jpg
Doc-P-1246849-638619934164916168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقى العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناشير فوق منطقة الوزاني - جنوب لبنان، طالباً إخلاء المنطقة من السكان والنازحين السوريين.
 
وجاء في نصّ المنشور الذي ألقاه الجيش الإسرائيلي: "إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يُطلق حزب الله النيران من منطقتكم.. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه شمال منطقة الخيام حتى الساعة الـ4 مساءً وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب". 
Advertisement
 
وأضاف: "من تواجد في هذه المنطقة بعد هذه الساعة، سيُعتبرُ عنصراً إرهابياً وستُستباح دماؤه".
 
وختم المنشور قائلاً إن "الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة للتأكد من إخلاء المنطقة من السكان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-15
07:37 | 2024-09-15
07:23 | 2024-09-15
07:08 | 2024-09-15
07:07 | 2024-09-15
07:00 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24