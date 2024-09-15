مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!

ألقى العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناشير فوق منطقة الوزاني - جنوب لبنان، طالباً إخلاء المنطقة من السكان والنازحين السوريين.

وجاء في نصّ المنشور الذي ألقاه الجيش الإسرائيلي: "إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يُطلق حزب الله النيران من منطقتكم.. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه شمال منطقة الخيام حتى الساعة الـ4 مساءً وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب".

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وأضاف: "من تواجد في هذه المنطقة بعد هذه الساعة، سيُعتبرُ عنصراً إرهابياً وستُستباح دماؤه".

وختم المنشور قائلاً إن "الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة للتأكد من إخلاء المنطقة من السكان".