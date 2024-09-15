Advertisement

لبنان

جهات سياسية ودينية هنّأت بذكرى المولد النبوي: دعوات للوحدة والتضامن

Lebanon 24
15-09-2024 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1246872-638619985574169182.png
Doc-P-1246872-638619985574169182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدّم عدد من السياسيين اللبنانيين بالتهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيدين بالمعاني الإنسانية والدينية العميقة التي تحملها هذه المناسبة.

في هذا السياق، تقدّمت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز بالتهنئة إلى المسلمين، داعيةً إلى "استلهام روح الإيمان والرحمة من صاحب الذكرى، رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعمل على تعزيز الوحدة والحوار في مواجهة التحديات الراهنة، خاصةً ما يمر به الشعب الفلسطيني". كما دعت إلى "تمتين الصفوف لمواجهة الأزمات التي تهدد المنطقة والعالم الإسلامي".
Advertisement

من جانبه، كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "بمناسبة ذكرى مولد رسول الرحمة، أتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، وأسأل الله أن يرفع الغمة عن أهل فلسطين ولبنان".

بدورها، هنأت النائب السابقة بهية الحريري بذكرى المولد النبوي، مشددة على أن "في ذكرى مولد رسول الله محمد، أتمنى أن تحمل هذه المناسبة العطرة الأمل لبلدنا وأمتنا في تجاوز الأزمات الراهنة".

وفي السياق ذاته، كتب النائب محمد سليمان على "إكس": "في ذكرى ولادة خير البشر، نسأل الله أن يعم الفرج والنصر لأهل غزة، وأن يحلّ الأمن والاستقرار في لبنان".

أما بهاء الحريري، فقد عبّر عن تهانيه في المناسبة قائلاً: "ولادة رسول الرحمة كانت نقطة تحول في تاريخ البشرية، ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير على الجميع ويرفع الظلم عن أمتنا".

إلى ذلك، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام تهانيه، مشدداً على أن "المولد النبوي الشريف هو مناسبة لتوطيد الأخوة وتعزيز التسامح، ودعوة دائمة للخروج من ظلمات التفرقة والجهل إلى أنوار الوحدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-09-15
11:24 | 2024-09-15
11:21 | 2024-09-15
11:17 | 2024-09-15
11:14 | 2024-09-15
10:58 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24