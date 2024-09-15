جهات سياسية ودينية هنّأت بذكرى المولد النبوي: دعوات للوحدة والتضامن

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في هذا السياق، تقدّمت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز بالتهنئة إلى المسلمين، داعيةً إلى "استلهام روح الإيمان والرحمة من صاحب الذكرى، رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعمل على تعزيز الوحدة والحوار في مواجهة التحديات الراهنة، خاصةً ما يمر به الشعب الفلسطيني". كما دعت إلى "تمتين الصفوف لمواجهة الأزمات التي تهدد المنطقة والعالم الإسلامي".من جانبه، كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "بمناسبة ذكرى مولد رسول الرحمة، أتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، وأسأل الله أن يرفع الغمة عن أهل فلسطين ولبنان".بدورها، هنأت النائب السابقة بهية الحريري بذكرى المولد النبوي، مشددة على أن "في ذكرى مولد رسول الله محمد، أتمنى أن تحمل هذه المناسبة العطرة الأمل لبلدنا وأمتنا في تجاوز الأزمات الراهنة".وفي السياق ذاته، كتب النائب محمد سليمان على "إكس": "في ذكرى ولادة خير البشر، نسأل الله أن يعم الفرج والنصر لأهل غزة، وأن يحلّ الأمن والاستقرار في لبنان".أما بهاء الحريري، فقد عبّر عن تهانيه في المناسبة قائلاً: "ولادة رسول الرحمة كانت نقطة تحول في تاريخ البشرية، ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير على الجميع ويرفع الظلم عن أمتنا".إلى ذلك، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام تهانيه، مشدداً على أن "المولد النبوي الشريف هو مناسبة لتوطيد الأخوة وتعزيز التسامح، ودعوة دائمة للخروج من ظلمات التفرقة والجهل إلى أنوار الوحدة".