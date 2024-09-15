4 جرحى... العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة العديسة



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قصف العدوّ الإسرائيلي لبلدة العديسة أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، من بينهم شخصان احتاجا دخول المستشفى لإتمام العلاج، والاثنان الآخران عولجا في الطوارىء.

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