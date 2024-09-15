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لبنان

4 جرحى... العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة العديسة

Lebanon 24
15-09-2024 | 05:20
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قصف العدوّ الإسرائيلي لبلدة العديسة أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، من بينهم شخصان احتاجا دخول المستشفى لإتمام العلاج، والاثنان الآخران عولجا في الطوارىء.
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جرحى

العديسة

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