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لبنان

نائب إسرائيلي يدعو إلى احتلال منطقة في لبنان... إليكم ما قاله

Lebanon 24
15-09-2024 | 06:21
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دعا عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود أريئيل كلينر، إلى احتلال شريط أمني في لبنان يصل إلى نهر الليطاني، وذلك في حديث لصحيفة "معاريف".

وقال كلينر: "نحن بحاجة إلى العودة إلى مفهوم التمسك بالأرض، في الجنوب وفي الشمال وفي كافة أنحاء بلادنا".
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وفي مقابلة مع "معاريف"، أثار النائب من حزب الليكود "مطلبا باحتلال منطقة أمنية في جنوب لبنان، ردا على الوضع الأمني المتوتر في شمال إسرائيل".

كيلنر، الذي زار المنطقة مع وفد من "اللوبي من أجل أرض إسرائيل"، وهي مجموعة ضغط برلمانية توسعية تدعو إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي، عرض مفهوما استراتيجيا جديدا قديما للتعامل مع التهديد القادم من الشمال.
 
وطالب عضو الكنيست بالعودة إلى سياسة الشريط الأمني، مشددا على أن "هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، والاستنتاج الوحيد الذي لا يمكن تجاهله هو أن الحدود الحالية في الشمال حدود غير مستدامة. الحدود لا تستطيع توفير الأمن لسكان الشمال".

وطرح كيلنر خيارين، "إما أن ننشئ منطقة أمنية وسيطرة حتى الليطاني، أو لن تكون هناك حياة في الشمال. هذه هي المعادلة وليست هناك نهاية".

وختم حديثه بالقول: "طالما أن لبنان دولة معادية، وطالما أن هناك واقع حزب الله على الجانب الآخر، هذا هو الواقع الذي نحن فيه حاليا، فليس هناك طريق آخر سوى سيطرتنا الكاملة". (سكاي نيوز عربية)

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