"حزب الله" شيّع محمد ماضي في ميدون

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شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة ميدون محمد عدنان ماضي الذي توفي في حادث سير. وجاب الجثمان شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية، بمشاركة مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي الشيخ محمد حمّادي وشخصيات وفعاليات وعلماء دين وعوائل شهداء وأهال.وعند جبانة البلدة أمّ الشيخ حمّادي الصلاة على الجثمان ليُوارى بعدها الثرى الى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.