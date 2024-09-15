Advertisement

لبنان

الحرارة ستنخفض وأمطار إعتباراً من اليوم.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

Lebanon 24
15-09-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1246922-638620059466786124.jpg
Doc-P-1246922-638620059466786124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب نسبيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وبعض الأمطار المتفرقة يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز شمال ايطاليا ويستمر حتى صباح  يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجيا.
تحذير: من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى أحيانا المتر ونص خاصة الشواطئ الشمالية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22   و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم الأحد:
 
غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال45 كلم /س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة خاصة في المناطق الجنوبية.
الإثنين:
 
غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية كما تبقى الرياح ناشطة وتصل سرعتها شمال البلاد لحدود ال 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر.
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة كما تنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء:
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل 16 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كم/س، ناشطة أحيانا خاصة شمال البلاد حيث تلامس سرعتها ال 50 كم/س أحيانا.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين50 و80 %  .

- حال البحر: مائج الى هائج أحيانا حيث يتخطى ارتفاع الموج المتر ونصف. 

- حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي:  757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:   06,20    ساعة غروب الشمس:   18,47.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-09-15
11:24 | 2024-09-15
11:21 | 2024-09-15
11:17 | 2024-09-15
11:14 | 2024-09-15
10:58 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24