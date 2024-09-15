Advertisement

لبنان

بيضون :ارباك كبير يعيشه طلاب واساتذة ومديرو المدارس المقفلة المتاخمة للحدود الجنوبية

Lebanon 24
15-09-2024 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1246924-638620061771901827.jpg
Doc-P-1246924-638620061771901827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب اشرف بيضون عبر منصة "اكس":" من موقع مسؤوليتنا الوطنية، يعيش الاهالي، الطلاب، الاساتذة و مدراء المدارس المقفلة والمتاخمة للـحدود الجنوبية حالة ضبابية وارباكا كبيرا يستدعي اجراءات توضيحية عاجلة وفورية لضمان حصول الاساتذة والطلاب على حق التعليم والتعلم الآمن والمنتظم".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-09-15
11:24 | 2024-09-15
11:21 | 2024-09-15
11:17 | 2024-09-15
11:14 | 2024-09-15
10:58 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24