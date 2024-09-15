بيضون :ارباك كبير يعيشه طلاب واساتذة ومديرو المدارس المقفلة المتاخمة للحدود الجنوبية

كتب النائب اشرف بيضون عبر منصة "اكس":" من موقع مسؤوليتنا الوطنية، يعيش الاهالي، الطلاب، الاساتذة و مدراء المدارس المقفلة والمتاخمة للـحدود الجنوبية حالة ضبابية وارباكا كبيرا يستدعي اجراءات توضيحية عاجلة وفورية لضمان حصول الاساتذة والطلاب على حق التعليم والتعلم الآمن والمنتظم".

Advertisement