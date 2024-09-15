عن 76 عاماً... رحيل الروائي والمفكر إلياس خوري

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غيّب الموت الروائي والناقد والمفكر إلياس خوري عن عمر 76 عاما، بعد رحلة طويلة في عالم الأدب والفن.ونعاه أدباء وكتاب وفنانون من مختلف الدول العربية، من بينهم المؤرخ فواز طرابلسي، ورسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.وولد خوري في بيروت عام 1948، ودرس التاريخ في الجامعة اللبنانية، كما حصل على الدكتوراة في التاريخ الاجتماعي من باريس.أصدر روايته الأولى "لقاء الدائرة" عام 1975، وكتب سيناريو فيلم "الجبل الصغير" عام 1977 الذي تناول الحرب الأهلية في لبنان.ومن أبرز مؤلفاته "رحلة غاندي الصغير"، و"مملكة الغرباء"، و"يالو"، ورواية "باب الشمس" التي حوّلها المخرج المصري يسري نصر الله إلى فيلم سينمائي.وشارك خوري في تحرير عدة مجلات وصحف بارزة من بينها "شؤون فلسطينية"، و"الكرمل"، و"السفير"، كما شغل منصب المدير الفني لمسرح بيروت، وكان مديرا مشاركا لمهرجان أيلول للفنون المعاصرة. (سكاي نيوز)