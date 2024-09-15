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لبنان

برو: تحويل عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2022 الشهر المقبل

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:25
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استقبل رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب رائد برو، بعد مشاركته في لقاء نقابي نظم في قاعة الإتحاد.

شحادة

وعرض شحادة للنائب برو وضع الإتحاد وأهم المشاريع التي أنجزها، مشيرا إلى "معاناة موظفي وعمال الاتحاد الذين لم يتقاضوا رواتبهم للشهر التاسع على التوالي، بسبب عدم تحويل الأموال المستحقة من الوزارات المعنية، كما أن حصة البلديات والاتحادات من تلك العائدات لن تحل المشكلة".
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برو 

بدوره اعتبر برو أن "انتظام الوضع المالي للإتحاد وتحسن إيراداته من الصندوق البلدي المستقل، وعائدات الاتصالات، ستتبين آثارها الإيجابية العام المقبل عند تحويل عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل على سعر صيرفة عن العام 2023".

وقال: "يجري حالياً احتساب حصص البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل في وزارة الداخلية والبلديات عن العام 2022، ومن المفترض ان يتم تحويلها الى صناديق البلديات خلال الشهر المقبل، وبالطبع الكتلة النقدية ستكون أكبر من سابقاتها نسبياً".

وشكر شحادة للنائب برو اهتمامه ومتابعاته، وديناميته في اللجان النيابية، وقدم له هدية تذكارية تمثل مجسماً لأعمدة "جوبيتر" الستة في قلعة بعلبك الأثرية. 
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