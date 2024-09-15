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لبنان

العلامة فضل الله مهنئا بالمولد النبوي

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:28
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هنأ العلامة السيد علي فضل الله المسلمين بخاصة، واللبنانيين بعامة، "بالولادة المباركة للنبي محمد وكل الذين تمتلئ قلوبهم بالمحبة والرحمة، ويعيشون القيم الإنسانية التي أكثر ما تجلت في هذا النبي الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، وهدى لهم، وباعثاً لنهضتهم وداعيا للحرية والعدالة والسلام، وحيث تنتهك هذه القيم بأبشع الصور على أيدي الصهاينة المحتلين في قطاع غزة، والتي يواجه أهلها وكل ومن وقف إلى جانبهم في الدفاع عنهم، وهم مسلحون بهذه القيم الإنسانية ومتحلون بالصبر والثبات والإرادة والعزيمة، وحيث يقدمون كل غال ورخيص في سبيل تحقيق الكرامة للإنسان والوحدة للأمة ومواجهة الظالمين لبناء عالم يعم فيه السلام والحرية والعدالة، ليس في لبنان وفلسطين ومنطقتنا فحسب بل في كل ارجاء المعمورة".
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