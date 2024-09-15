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أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى أن "ثقافتنا ثقافة حياة وليس ثقافة موت، لكن حين تفرض عليك حرب وجودية تتغير المعادلة". وقال: "نحن لا نلغي أحدا حتى وعندما ننتصر نهدي انتصاراتنا للذي معنا وللذي ليس معنا، لأننا من ثقافة القبول بالآخر".كلام بيرم جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة مليخ الجنوبية ل "الشهيد السعيد على طريق القدس" ساجد محمد مصطفى، بمشاركة شخصيات وفاعليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.ولفت إلى أنّه "في هذا الصباح بدأ الإحياء اليمني باكراً عندما ضرب من ألفي كلم قلب تل أبيب لتلاقيه ترانيم الصواريخ الصادرة من لبنان، فهكذا تحيي الامة الحقيقية ذكرى الحبيب المصطفى محمد في مواجهة كل الظالمين".وختم بيرم: "العدوّ لا يقبل بوجودنا إلّا إذا كنّا له أتباعاً وخدماً، ونحن من مدرسة "هيهات منا الذلة".