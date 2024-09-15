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لبنان

جابر استقبل رئيس الجامعة اللبنانية على رأس وفد

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:50
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استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر، في دارته في النبطية، رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران على رأس وفد من الجامعة ضم: مدير كلية الاعلام- الفرع الاول الدكتور رامي نجم، مدير كلية العلوم- الفرع الخامس الدكتور وسيم عبدالله رمال، مدير كلية إدارة الأعمال- الفرع الخامس الدكتور حسن الموسوي، مدير مكتب رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري في الجامعة الدكتور وسيم محمد رمال والمستشار الاعلامي لرئيس الجامعة الدكتور علي رمال، بحضور المسؤول التربوي المركزي لحركة "أمل" الدكتور علي مشيك، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط والمسؤول التربوي لاقليم الجنوب الدكتور عباس مغربل.
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تمحور اللقاء حول واقع الجامعة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة، وطرح جابر خلال اللقاء العمل على خطة لتطوير الجامعة اللبنانية في النبطية والمناطق، والعمل على وضع حجر الاساس لكلية العلوم قبل نهاية العام الجاري.
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