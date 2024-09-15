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لبنان

الحلبي اتصل بوالد الشهيدين عليان معزيا

Lebanon 24
15-09-2024 | 09:36
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إتصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي بوالد الشهيد التلميذ إسحق سالم عليان من مدرسة طير حرفا الرسمية، الذي سقط نتيجة استهداف دراجته النارية بقصف إسرائيلي غاشم أوقعه شهيدا مع شقيقه حسين الطالب في الجامعة اللبنانية، وهما يستقلان دراجتهما النارية. 
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وعبر الوزير الحلبي عن عميق حزنه واستنكاره ل "هذه الجريمة المروعة التي يقترفها العدو كل يوم بحق المدنيين الآمنين، ولا يوفر تلميذا أو عائلة، وذلك تحت أنظار المجتمع الدولي وصمته المريب".

ودعا الوزير الحلبي "الدول المؤثرة" إلى "التدخل لحماية المدنيين ووقف العدوان" .

وتقدم وزير التربية من والد الشهيدين ومن عائلتهما ومدير المدرسة ورفاقهما بأحر التعازي، راجيا من الله أن "يتغمدهما بواسع رحمته وأن يمنح الأهل نعمة الصبر والعزاء"، متمنيا  الشفاء العاجل للجرحى".
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