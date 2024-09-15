صحيفة إسرائيليّة تتحدّث عن نصرالله... ماذا قالت عنه؟

قالت صحيفة معاريف" الإسرائيليّة، إنّ "الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله يعرف كيف يقرأ ما يحدث في إسرائيل".

وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "نصرالله يُدرك أنّ القيادة الإسرائيليّة ضعيفة، كما يدرك التشرذم وصعوبة إتّخاذ القرارات".