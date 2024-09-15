بعد رمي إسرائيل مناشير تحذيريّة فوق الوزاني... هذا ما شهدته البلدة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أهالي بلدة الوزاني رفضوا الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية، بعد أن ألقت مسيّرة معادية صباحا مناشير تطلب فيها من الموجودين في المنطقة مغادرتها.

وأضافت أنّ معظم النازحين السوريين غادروا البلدة بينما بقى أهلها.