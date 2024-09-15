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لبنان

بعد رمي إسرائيل مناشير تحذيريّة فوق الوزاني... هذا ما شهدته البلدة

Lebanon 24
15-09-2024 | 10:43
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أهالي بلدة الوزاني رفضوا الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية، بعد أن ألقت مسيّرة معادية صباحا مناشير تطلب فيها من الموجودين في المنطقة مغادرتها.
 
وأضافت أنّ معظم النازحين السوريين غادروا البلدة بينما بقى أهلها.
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