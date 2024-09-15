شقير عايد بالمولد النبوي: لنصل لوقف الحرب على فلسطين ولبنان

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كتب رئيس "تجمع كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "اكس":"أصدق التهاني القلبية لجميع اللبنانيين وبشكل خاص للمسلمين بحلول عيد المولد النبوي الشريف.وفي هذه المناسبة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يلهم القادة السياسيين للإقتداء بالقِيَم الأنسانية التي كان يحملها رسول الله لإنهاء أزمة لبنان ومعاناة اللبنانيين.ولنصل لوقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على فلسطين والشعب الفلسطيني الشقيق وعلى لبنان وأهلنا في جنوب لبنان الحبيب.كل عام والجميع بألف خير".