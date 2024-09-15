في بحر صور.. وفاة شخص غرقا وانقاذ 3

عملت فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر عملوا على سحب أربعة أشخاص من بحر صور، بعد تعرضهم للغرق. وتم نقل حالتين الى مستشفى جبل عامل في صور وحالتين الى المستشفى اللبناني الإيطالي، وقد توفي اللبناني محمد حسين شعلان مواليد 1994.

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