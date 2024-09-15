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لبنان

في بحر صور.. وفاة شخص غرقا وانقاذ 3

Lebanon 24
15-09-2024 | 11:21
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عملت فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر عملوا على سحب أربعة  أشخاص من بحر صور، بعد تعرضهم للغرق. وتم نقل حالتين الى مستشفى جبل عامل في صور وحالتين الى المستشفى اللبناني الإيطالي، وقد توفي اللبناني محمد حسين شعلان مواليد 1994.
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صور..

وانقاذ

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