بعد ظهر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه عند الساعة (17:30) من بعد ظهر يوم الأحد 15-09-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف عناصر يوم الأحد 15-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

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ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس، مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم أطفال، شَنَّ عناصر الحزب يوم الأحد 15-09-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى".