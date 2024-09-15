"القومي": ما يفعله أبطال اليمن يجب أن يكون عبرة لكل شعوب المنطقة وأنظمتها

تقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي، "بأسمى وأعمق عبارات التقدير والشكر والامتنان، لحركة أنصار الله في اليمن العزيز، قيادةً ومقاومين أبطال، على كل ما فعلوه منذ السابع من تشرين وحتى اليوم، نصرةً لفلسطين وأبناء شعبنا، وتحديدًا بعد انجاز ضرب الصاروخ الباليستي واصابته عمق أراضينا المحتلة".

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وفي بيان له، اعتبر الحزب القومي أن "ما يفعله أبطال اليمن، يجب أن يكون عبرةً ودرسًا ودافعًا لكل شعوب المنطقة وأنظمتها، التي تعاني ما تعانيه بسبب وجود كيان الاحتلال منذ تأسيسه، لتحذو حذو اليمن في المقاومة وتسجيل المواقف المشرّفة سعيًا وراء مستقبل أفضل لأجيال يجب أن تعيش في عالم لا وجود لـ"اسرائيل" فيه".

وأضاف: "إن إنجاز اليمن، منذ اليوم الأوّل لطوفان الأقصى، يضاعف من ارباك الكيان الساعي دومًا لاخفاء خسائره، ويظهر بوضوح أهميّة جبهات الاسناد في مراكمة النقاط تلو النقاط على سبيل تحقيق هدف المقاومة في تحرير الأرض".