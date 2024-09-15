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لبنان

تابعة لحزب الله.. اصابات بانفجار مسيّرة داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
15-09-2024 | 12:10
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط 3 جرحى إسرائيليين جرّاء انفجار مسيّرة تابعة لحزب الله، داخل قاعدة للـجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى.
 
 
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جاء ذلك بعد لحظات من انطلاق صافرات الانذار في كامل مناطق الجليل شمال إسرائيل وفي الجولان السوري المحتل، بعد أن أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرات متتالية بشأن تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

وشمل الإنذار مناطق مستوطنات دان، وشامير، وأمير، وراجار، وسدي يشوف، وسدي نحميا، وكفار سولد، ودفنا في الجليل الأعلى.

كما انطلقت أجهزة إنذار للتحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف في ميتسوفا وبيتزيت وشلومي في الجليل الغربي.

وأعلن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى في وقت سابق من اليوم الأحد، عن سقوط صاروخين من لبنان. (روسيا اليوم)

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