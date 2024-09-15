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لبنان

تنبيه مهم وعاجل للسائقين.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
15-09-2024 | 12:29
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين، توخي الحذر وتخفيف السرعة على الاوتوسترادات والطرقات، بسبب تساقط الامطار في بعض المناطق وتفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية.
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