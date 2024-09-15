مداهمات وقطع طرق بالإطارات المشتعلة.. ماذا يجري في التبانة؟

نفذت قوة كبيرة من الجيش تؤازرها دورية من المخابرات، مداهمات في منطقة بعل الدراويش في التبانة - طرابلس، جرى خلالها توقيف المدعو "ا.س"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وبحسب التفاصيل، سجل اطلاق نار من قبل عناصر الجيش خلال المداهمة، بعد محاولات لاعتراض الدورية.



كما أفادت المصادر بأن الموقوف هو والد المدعو "م.س" المتهم بمقتل "م.ع" (ابو جعفر) اثر اشكال وقع بين الطرفين على اوتوستراد الزاهرية، وكان قد فر مطلق النار في حينها.



وعلى اثر عملية التوقيف، قام عدد من الاهالي بقطع الطريق في محلة شارع سوريا في التبانة بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على توقيف والد المتهم بمقتل "م.ع" مطالبين بإخلاء سبيله.