الطقس يتحول اعتبارا من الغد.. وتحذير من مصلحة الأرصاد الجويّة

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، وتتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل خلايا رعدية. كما تنشط الرياح وتصل سرعتها شمال البلاد إلى حدود 50 كلم/س لذا يتم تحذير رواد البحر من ارتفاع الموج حيث يلامس المترين كما نحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات".

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