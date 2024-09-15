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لبنان

علامات الدورة الثانية ستصدر الليلة.. بيان عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Lebanon 24
15-09-2024 | 15:08
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صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البيان الآتي: 
 
"تُعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر يوم الأحد الواقع فيه 15 أيلول 2024 عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.
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يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
- Results.vte.gov.lb
- Results.vte-gov.com".
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