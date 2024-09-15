علامات الدورة الثانية ستصدر الليلة.. بيان عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

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صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البيان الآتي:"تُعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر يوم الأحد الواقع فيه 15 أيلول 2024 عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:- Results.vte.gov.lb- Results.vte-gov.com".